Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо рассказал о том, что несмотря на нынешние успехи Челси, он все еще лучший тренер в истории "синих".

Моуриньо, дважды уволенный с поста главного тренера Челси, был назван "иудой" болельщиками Пенсионеров во время матча четвертьфинала кубка Англии между Челси и Манчестер Юнайтед на Стэмфорд Бридж. Подопечные Конте выбили Красных дьяволов из турнира благодаря минимальной победе (1:0). Отметим, что Манчестер играл в меньшинстве из-за удаления Эрреры на 35-ой минуте поединка/

"До тех пор, пока у Челси не появится менеджер, который выиграет для них четыре титула АПЛ, я номер один в Челси", — сказал Жозе после матча.

"Болельщики могут называть меня как угодно, я профессионал и защищаю свой клуб".

"Я горжусь своими игроками, горжусь фанатами Манчестер Юнайтед".

Моуриньо отказался комментировать красную карточку Эрреры.

"В четырех матчах Оливер назначил три пенальти и показал одну красную карточку. Я не могу это изменить. Я поздравил его и пожал ему руку. Не хочу анализировать его работу".

Уже в этот четверг Манчестер Юнайтед ожидает ответный матч 1/8 Лиги Европы против Ростова.