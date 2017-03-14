Англия

Главный тренер Севильи Хорхе Сампаоли считает, что нападающий Арсенала Алексис Санчес может изменить положение своей команды.

Сампаоли возглавлял национальную сборную Чили, за которую играет Санчес, в период с 2012 по 2015 года. Под руководством Хорхе Алексис играл на чемпионате мира в 2014 году и выигрывал Копа Америка.

"Санчес — топ игрок, один из лучших форвардов в мире", — сказал Сампаоли.

"Мне повезло работать с ним. Это был очень приятный момент в моей карьере и мне приятно поделиться этим с Алексисом".

"Он один из лучших бомардиров в мире независимо от формы команды. Даже если клуб находится не в лучшем состоянии, он может это изменить".

В этом сезоне за Арсенал 28-летний чилиец сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 18 результативных передач.