Англия

Полузащитник Ливерпуля Эмре Джан опроверг информацию о том, что он не может договориться с клубом о новом контракте из-за своей заработной платы.

23-летний полузащитник перешел в Ливерпуль из Байера летом 2014 года. Тогда его трансферная стоимость составила 10 миллионов фунтов, а сам игрок подписал контракт на четыре года.

Текущее соглашение Джана истекает летом 2018 и пока футболист не договорился с клубом о новом контракте.

Ранее сообщалось, что полузащитник требует удвоить свою зарплату, а Ливерпуль не готов платить Джану 100 тысяч фунтов в неделю. Поэтому переговоры между сторонами зашли в тупик.

Но сейчас Эмре говорит, что эти сведения неправдивы.

"Я читал в газетах, что задержка связана с деньгами, но это нет так. Мы встречались с руководством и обсуждали это, все в порядке. Речь идет не о деньгах, а о будущем", — сказал Джан.

"Никогда не знаешь, что произойдет в футболе, но я счастлив здесь. Будем обсуждать контракт в ближайшие несколько недель или месяцев. Посмотрим, что произойдет. Я бы мог играть в Ливерпуле на протяжение многих лет".

В этом сезоне за мерсисайдцев немецкий полузащитник провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.