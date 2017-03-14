Полузащитник Лестера Данни Дринкуотер высказал о желании всей команды видеть Крейга Шекспира в качестве менеджера на долгосрочной основе.
Крейг Шекспир, Данни Дринкуотер, Getty Images
14 марта 2017, 10:23
Совсем недавно было официально объявлено, что Крейг будет главным тренером Лестера до конца нынешнего сезона, но уже сейчас футболисты команды говорят о желании продолжать работать со специалистом и после завершения текущей компании.
"Я, как и вся команды, хочу чтобы Шекспир получил эту работу на более длительный срок. У нас нет времени на то, чтобы что-то менять и лучшего человека для этой работы не найти", — сказал Данни.
"Ему нужно было взять на себя управление командой, и все изменения, которые он внес, положительно отразились на игроках".
Напомним, что сегодня Лестеру предстоит ответный поединок 1/8 Лиги чемпионов против Севильи.