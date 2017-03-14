Англия

Защитник МЮ Маркос Рохо может быть дисквалифицирован на пять матчей за грубый удар по Эдену Азару.

Защитник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо грубо сфолил против Азара, после чего подло наступил на бельгийца. Это случилось в четвертьфинальном матче Кубка Англии, который закончился победой Пенсионеров (1:0).

Главный судья Майкл Оливер проигнорировал это нарушение. Как сообщает Daily Express, FA может решить, что Рохо специально наступил на бельгийца, и в этом случае Маркос будет дисквалифицирован на пять матчей.Отметим, что ранее игрок Борнмута Тайрон Мингс был дисквалифицирован на пять матчей за то, что наступил на голову Златану Ибрагимовичу в матче 27-го тура Премьер-лиги с МЮ (1:1).