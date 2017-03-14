Защитник МЮ Маркос Рохо может быть дисквалифицирован на пять матчей за грубый удар по Эдену Азару.
Маркос Рохо фолит на Азаре, Getty Images
14 марта 2017, 12:55
Защитник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо грубо сфолил против Азара, после чего подло наступил на бельгийца. Это случилось в четвертьфинальном матче Кубка Англии, который закончился победой Пенсионеров (1:0).
Главный судья Майкл Оливер проигнорировал это нарушение. Как сообщает Daily Express
, FA может решить, что Рохо специально наступил на бельгийца, и в этом случае Маркос будет дисквалифицирован на пять матчей.
Отметим, что ранее игрок Борнмута Тайрон Мингс был дисквалифицирован на пять матчей за то, что наступил на голову Златану Ибрагимовичу в матче 27-го тура Премьер-лиги с МЮ (1:1).