Англия

Форвард Челси Диего Коста прокомментировал возможный трансфер Эдена Азара.

Нападающему Челси Диего Коста надеется, что Эден Азар останется в Челси не смотря на интерес Реала.

"Черт бы побрал этот Реал.. Он хочет приобрести Куртуа, Азара.. Эден – футболист мирового класса. Нормально, что Азаром интересуются другие клубы. Но надеюсь, Азар останется в Челси, несмотря на интерес Галактикос", -цитирует Диего Косту Cope.

Ранее голкипер Пенсионеров Тибо Куртуа отметил, что не будет переходить в Реал. Он подчеркнул, что сосредоточен на матчах Челси.