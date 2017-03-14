Англия

Менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо выделил игру Поля Погба с Челси.

Главный тренер МЮ Жозе Моуриньо заявил, что Погба был лучшим игроком на поле в матче с Челси в Кубке Англии.

"МЮ должен мыслить положительно. Футболисты действовали фантастически, но Погба был лучшим игроком на поле. Специалисты могут твердить другое, но только из зависти. Я горжусь своими парнями", — цитирует Моуриньo Sky Sports.

Подопечные Конте выбили Красных дьяволов из турнира благодаря минимальной победе (1:0). Отметим, что Манчестер играл в меньшинстве из-за удаления Эрреры на 35-ой минуте поединка.