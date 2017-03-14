Англия

Топ-клубы Англии следят за ситуацией вокруг защитника ПСЖ Маркиньоса.

Как информирует Telefoot, скауты Ман Юнайтед и Челси пристально следят за 22-летним защитником ПСЖ Маркиньосом.

Ранее в прессе писали об интересе к бразильцу со стороны Реала, Барселоны и Интера.

Маркиньос пополнил ряды ПСЖ в июле 2013 года. Ранее он защищал цвета Коринтианса и Ромы.

Действующее соглашение 22-летнего бразильца с ПСЖ рассчитано до середины 2019 года.

В текущем сезоне Маркиньос провел за ПСЖ 22 матча в чемпионате Франции и забил 1 гол.