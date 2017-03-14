Англия

Экс-тренер Рейнджерса Марк Уорбертон будет работать в Ноттингем Форест.

Руководство Ноттингем Форест назначило 54-летнего Марка Уорбертона на пост главного тренера команды.

Предыдущий тренер Филипп Монтанье был уволен 14 января, после чего команду временно возглавлял Гари Бразиль.

Последним местом работы Уорбертона был Рейнджерс, который принял отставку тренера 10 февраля.

Ноттингем Форест занимает 19-ое место в Чемпионшипе, проиграв пять из семи последних матчей. В активе команды 40 очков в 37 матчах.