Англия

Манчестер Юнайтед будет вынужден две игры обходиться без хавбека Андера Эрреры, который был удален в 1/4 финала Кубка Англии против Челси.

13 марта Манчестер Юнайтед проиграл на выезде Челси в четвертьфинале Кубка Англии. В первом тайме был удален с поля полузащитник Красных Дьяволов Андер Эррера, который получил 2 желтых карточки за фолы на Эдене Азаре.

Вчерашняя красная карточка стала для испанца второй в сезоне, поэтому теперь испанец будет вынужден пропустить не 1, а 2 игры. Ранее он был удален в матче против Бернли в октябре.

Из-за дисквалификации Андер не сыграет против Миддлсбро и Вест Бромвича, однако в четверг может принять участие в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы против Ростова. Первый матч команд в России завершился со счетом 1:1.

Игры против Боро и ВБА пропустит также и нападающий МЮ Златан Ибрагимович, который продолжит отбывать наказание за удар локтем защитника Борнмута Тайрона Мингса.