Англия

Защитник Челси Гари Кэхилл поделился ожиданиями от противостояния в 1/2 финала Кубка Англии против Тоттенхэма.

На предыдущей стадии Аристократы победили Манчестер Юнайтед под руководством бывшего тренера Жозе Моуриньо (1:0).

"Нам было непросто. Жозе имел тактический план с самого начала встречи, что усложняло задачу", — сказал Кэхилл.

"Удаление Эрреры пошло нам на пользу. Мы прошли дальше и с нетерпением ждем поездки на Уэмбли. Игра с Тоттенхэмом будет очень жаркой, как и всегда", — ожидает защитник.

"Канте провел потрясающий матч в очередной раз. Он получает хорошие отзывы за свою черновую работу, и ту энергию, с которой он играет. К тому же, на тренировках он показал себя хорошим завершителем атак", — похвалил Кэхилл своего партнера по команде.

Напомним, что матч 1/2 финала Кубка Англии против Тоттенхэма состоится 22 апреля.