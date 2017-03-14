Англия

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения Манчестер Юнайтед за поведение игроков в матче 1/4 финала Кубка Англии против Челси.

Футбольная Ассоциация обвиняет Манчестер Юнайтед в неспособности контролировать своих игроков.

Это касается инцидента, который произошел на 35-й минуте матча против Челси, когда игроки Юнайтед набросились на рефери Майкла Оливера, показавшего вторую желтую карточку Андеру Эррере.

У Манчестер Юнайтед есть время до вечера пятницы 17 марта, чтобы ответить на обвинения.