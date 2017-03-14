Англия

Болельщики Арсенала собирают деньги на аренду самолета, который пронесет над Эмирейтс баннер, призывающий тренера команды Арсена Венгера покинуть свой пост.

Некоторые болельщики Арсенала еще в прошлом сезоне призывали Арсена Венгера покинуть свой пост. В нынешней кампании Канониры не радуют своих поклонников результатами – они идут лишь пятыми в чемпионате, а из Лиги чемпионов уже вылетели, уступив в 1/8 финала Баварии 2:10 по сумме двух матчей.

Контракт Венгера с клубом истекает в конце сезона. Француз пока не решил, станет ли продлевать соглашение и неоднократно заявлял, что будет учитывать мнение фанатов при принятии решения.

Болельщики, которые не желают больше видеть Арсена, решили как можно доходчивее подсказать французу, что он должен сделать.

На одном из сайтом для пожертвований открыт сбор средств для аренды самолета. Этот самолет должен пронести баннер над Эмирейтс Стэдиум, призывающий Венгера уйти. На данный момент уже собрано более 2 тысяч фунтов. Предполагается, что для мероприятия будет достаточно 3 тысяч.

Стоит отметить, что в 2014 году к подобному трюку прибегнули болельщики Манчестер Юнайтед. На игре против Астон Виллы самолет пролетел с баннером "Неподходящий: Мойес, уходи".