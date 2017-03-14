Англия

Защитник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо избежал наказания за грубую игру в матче с Челси.

В матче 1/4 финала Кубка Англии против Челси защитник МЮ Маркос Рохо наступил бутсой на Эдена Азара. Рефери матча Майкл Оливер подтвердил, что видел этот инцидент, однако показал аргентинцу лишь желтую карточку.

Таким образом, Рохо сумел избежать 5-матчевой дисквалификации от FA, которая принимает решения лишь в том случае, если арбитр не заметил эпизода.

Похожий случай был в недавнем матче МЮ и Борнмута, где арбитр не заметил стычку Тайрона Мингза и Златана Ибрагимовича. В итоге FA вынесла вердикт: три матча дисквалификации для Ибрагимовича, пять матчей — для Мингза.

Стоит отметить, что полузащитник МЮ Андер Эррера был удален в матче с Челси и получил дисквалификацию на два матча.