Англия

Защитник лондонского Арсенала Эктор Бельерин может летом перейти в Барселону.

Представители Барселоны встретились с руководителями Арсенала, чтобы сделать предложение в 40 миллионов евро за Эктора Бельерина.

Игрок прошел школу Барселоны, но еще в 16-летнем возрасте перешел в систему лондонского клуба. Защитник добился ощутимого прогресса, и теперь Барселона хотела бы видеть его вновь в своих рядах.

Ситуацию усложняет новый контракт, который подписал Бельерин. Соглашение рассчитано до 2022 года, что существенно повышает трансферную стоимость игрока. При этом, сам игрок настроен еще долгое время выступать в составе Канониров.