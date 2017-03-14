Англия

Нападающий Ювентуса Марио Манджукич с большой вероятностью покинет клуб летом.

Вест Хэм планирует летом решить проблему в линии атаки, пригласив 30-летнего нападающего Марио Манджукича. Таким образом в клубе хотят увеличить конкуренцию Энди Кэроллу на позиции форварда.

На протяжении последних двух сезонов Манджукич был на прицеле у боссов Вест Хэма, но переговоры с Ювентусам так и не привели к успеху. Сейчас же туринцы не рассчитывают на Манджукича, и готовы его продать в летнее трансферное окно.

Конкуренцию Молотобойцам готов составить Бешикташ, который также летом предпримет попытку заполучить Манджукича.

Напомним, ранее Патрис Эвра предлагал Манджукичу стать его одноклубником в Марселе.