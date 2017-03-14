Нападающий Ювентуса Марио Манджукич с большой вероятностью покинет клуб летом.
Манджукич может перейти в Вест Хэм, Getty Images
14 марта 2017, 22:09
Вест Хэм планирует летом решить проблему в линии атаки, пригласив 30-летнего нападающего Марио Манджукича. Таким образом в клубе хотят увеличить конкуренцию Энди Кэроллу на позиции форварда.
На протяжении последних двух сезонов Манджукич был на прицеле у боссов Вест Хэма, но переговоры с Ювентусам так и не привели к успеху. Сейчас же туринцы не рассчитывают на Манджукича, и готовы его продать в летнее трансферное окно.
Конкуренцию Молотобойцам готов составить Бешикташ, который также летом предпримет попытку заполучить Манджукича.
Напомним, ранее Патрис Эвра предлагал Манджукичу стать его одноклубником в Марселе.