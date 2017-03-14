Англия

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн повредил связки правой лодыжки в матче Кубка Англии против Миллуолла.

Харри Кейн прошел медицинское обследование, которое выявило у нападающего повреждение связок лодыжки.

Шпоры подтверждают, что травма похожа на ту, которую Кейн получил в матче против Сандерленда в сентябре прошлого года, когда англичанину пришлось провести вне игры семь недель.

Тем не менее, это повреждение не кажется столь серьезным, хотя точные сроки восстановления не сообщаются.