Англия

Реал попробует найти в Англии новых талантов для команды.

Благотворительный фонд Реала открывает школы по всему миру. Вскоре мадридцы откроют свою первую школу в Англии.

Легендарный экс-игрок Реала Эмилио Бутрагеньо откроет учебное заведение на юге Лондона в этом месяце.

"Целью проекта является поддержка детей и молодых людей. Мы даем им возможность развить свои навыки не только в спортивной, но также и в социальной сфере жизни", — гласит заявление Real Madrid Foundation.

В школе смогут заниматься социально и экономически незащищенные дети в возрасте от 8 до 11 лет.