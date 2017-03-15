Теперь каждый пользователь может почувствовать себя немножко Златаном — если создаст себе такой же плейлист для тренировок.
Златан Ибрагимович, getty images
15 марта 2017, 14:54
В рамках промо-кампании своего бренда спортивной одежды A-Z Sportswear нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович поведал миру, что слушает во время тренировок.
В плейлист вошли 19 треков, среди исполнителей — Jay-Z, Notorious BIG и Skrillex. Довольно неожиданно там также оказалась "Ice Ice Baby" от Vanilla Ice.
Полностью плейлист выглядит так: