В рамках промо-кампании своего бренда спортивной одежды A-Z Sportswear нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович поведал миру, что слушает во время тренировок.

В плейлист вошли 19 треков, среди исполнителей — Jay-Z, Notorious BIG и Skrillex. Довольно неожиданно там также оказалась "Ice Ice Baby" от Vanilla Ice.

Полностью плейлист выглядит так: