Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо высказал слова поддержки в адрес полузащитника своей команды Поля Погба.

Напомним, Погба летом пополнил ряды Ман Юнайтед, перейдя из Ювентуса. За трансфер француза манкунианцы заплатили более 100 миллионов евро, что стало абсолютным рекордом за всю историю футбола.

На протяжении всего сезона Поль время от времени подвергался критики со стороны болельщиков и СМИ.

Особенно 24-летнего футболиста стали критиковать после недавнего матча с Челси (0:1), в котором он полностью проиграл центр поля партнеру по сборной Франции Нголо Канте.

"Погба заслуживает уважения. Поль вырос в рабочей семье. Его мама и папа очень тяжело работали, а сам Погба отчаянно боролся, чтобы быть здесь", — сказал Моуриньо на сегодняшней пресс-конференции.

"Погба не виноват, что он получает в 10 раз больше некоторых игроков. Я очень доволен им. Самого Поля не волнует, что говорят окружающие".

В текущем сезоне Погба провел за Ман Юнайтед 40 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 5 ассистов.