Англия

Челси готов предложить 55 миллионов евро за центрального защитника Наполи Калиду Кулибали.

Прошлым летом Синие, а также лондонский Арсенал, уже пытались подписать 25-летнего сенегальца.

Тем не менее, Наполи отказался отпускать еще одного звездного игрока, расставшись ранее с Гонсало Игуаином, который перешел в Ювентус.

С тех пор ситуация поменялась, и Партенопеи будут готовы расстаться с Кулибали предстоящим летом, а Челси готовит новое предложение в размере 55 млн. евро.