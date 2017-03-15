Англия

Челси рассматривает возможность приобретения звезд Эвертона Ромелу Лукаку и Росса Баркли в сделке, сумма которой может составить до 100 миллионов фунтов.

Лукаку сообщил Эвертону, что он не станет подписывать новый контракт, в то время как срок действующего контракта Баркли истекает летом следующего года.

Эвертон оценивает Лукаку в сумму свыше 65 млн. фунтов, и не примет предложение ниже 30 млн. фунтов за Баркли.

Близкие к Лукаку источники утверждают, что бельгиец намерен вернуться в Челси, откуда он и перешел в Эвертон в 2014 году за 28 млн. фунтов.