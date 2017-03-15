Англия

Полузащитник Маруан Феллаини заявил, что Манчестер Юнайтед сделает все возможное, чтобы обеспечить себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Подопечные Жозе Моуриньо занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от четвертой позиции на шесть очков, имея при этом два матча в запасе.

Еще одним шансом для Красных дьяволов пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон станет победа в Лиге Европы, и в четверг Манчестер Юнайтед постарается выйти в четвертьфинал турнира.

В первом матче 1/8 финала Юнайтед не смог обыграть Ростов (1:1), поэтому судьба противостояния будет решаться на Олд Траффорд.

"Все игроки, тренерский штаб и фанаты хотят быть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы оказаться там. У нас хорошие игроки и коллектив. Мы уверены в себе, и покажем это в матче против Ростова ", — сказал Феллаини.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Манчестер Юнайтед и Ростовом состоится в четверг 16 марта. Начало игры в 22:05 по киевскому времени.