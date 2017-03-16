Англия

Манчестер Юнайтед заинтересован в двух игроках Монако — полузащитнике Темуе Бакайоко и нападающем Килиане Мбаппе.

Летом Манчестер Юнайтед желает усилить атаку команды, ведь вполне вероятно, что Красных Дьяволов покинет капитан Уэйн Руни. Также манкунианцам нужна замена Майклу Каррику. Обе позиции МЮ может усилить за счет игроков Монако.

По информации ESPN, Марсель Бут, скаут Юнайтед, просматривал Килиана Мбаппе и Темуе Бакайоко во вчерашнем матче Монако против Ман Сити (3:1).

Стоит отметить, что в услугах 18-летнего Мбаппе, которого сравнивают с Тьерри Анри, якобы также заинтересованы Реал и Барселона, а вот Ман Сити и Челси намерены побороться за Бакайоко.

Вице-президент Монако Вадим Васильев в среду, 15 марта, заявил, что клуб желает удержать Мбаппе.