Англия

Хакан Чалханоглу может покинуть леверкузенский Байер этим летом.

Менеджер Челси Антонио Конте заинтересован в трансфере хавбека Байера Хакана Чалханоглу. Об этом сообщает Şampiy10.

Пенсионеры готовы заплатить 38 млн евро отступных. Также Челси может предложить турецкому футболисту трехлетний контракт.

23-летний турок не может играть до конца текущего сезона из-за дисквалификации ФИФА.

Ранее сообщалось, что Чалханоглу решил не апеллировать это решение, чтобы иметь возможность без проблем сменить клуб в следующее трансферное окно.