Хакан Чалханоглу может покинуть леверкузенский Байер этим летом.
Хакан Чалханоглу, Getty Images
16 марта 2017, 17:20
Менеджер Челси Антонио Конте заинтересован в трансфере хавбека Байера Хакана Чалханоглу. Об этом сообщает Şampiy10.
Пенсионеры готовы заплатить 38 млн евро отступных. Также Челси может предложить турецкому футболисту трехлетний контракт.
23-летний турок не может играть до конца текущего сезона из-за дисквалификации ФИФА.
Ранее сообщалось, что Чалханоглу решил не апеллировать это решение, чтобы иметь возможность без проблем сменить клуб в следующее трансферное окно.