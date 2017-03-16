Осужденный за развращение несовершеннолетней экс-хавбек сборной Англии Адам Джонсон продолжит отбывать шестилетнее наказание.
Адам Джонсон, getty images
16 марта 2017, 17:23
Джонсон был задержан зимой 2016 года по подозрению в педофилии. Он признался, что целовался с 15-летней девочкой, но отрицал, что у них был половой акт.
Тем не менее, суд приговорил Джонсона к 6 годам тюремного заключения за растление несовершеннолетней.
Футболист подал апелляцию в надежде оспорить один из пунктов обвинения.
Как сообщает Sky Sports, прошение футболиста было отклонено. Адам продолжит отбывать свой срок в полной мере.