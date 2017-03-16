Англия

Осужденный за развращение несовершеннолетней экс-хавбек сборной Англии Адам Джонсон продолжит отбывать шестилетнее наказание.

Джонсон был задержан зимой 2016 года по подозрению в педофилии. Он признался, что целовался с 15-летней девочкой, но отрицал, что у них был половой акт.

Тем не менее, суд приговорил Джонсона к 6 годам тюремного заключения за растление несовершеннолетней.

Футболист подал апелляцию в надежде оспорить один из пунктов обвинения.

Как сообщает Sky Sports, прошение футболиста было отклонено. Адам продолжит отбывать свой срок в полной мере.