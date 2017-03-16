Англия

Миддлсбро может назначить главным тренером голландского специалиста Гууса Хиддинка.

Из-за неудовлетворительных результатов Речники решили уволить Айтора Каранку, который вывел клуб в Премьер-лигу.

The Telegraph сообщает, что приоритетным вариантом для президента клуба Стива Гибсона является Гуус Хиддинк. При этом рассматриваются также и другие кандидатуры.

В прошлом месяце Хиддинк вел переговоры с Лестером, который уволил Клаудио Раньери. Однако в итоге Лисы решили дать шанс Крейгу Шекспиру, который поначалу возглавлял команду на временной основе.

Пока что обязанности главного тренера Миддлсбро исполняет Стив Агнью.

В ближайшее воскресенье Речникам предстоит сыграть против Манчестер Юнайтед. После 27 матчей в активе Боро 22 очка. Команда идет на 19-м месте в АПЛ.