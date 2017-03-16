Англия

Менеджер Эвертона Рональд Куман подтвердил, что клуб все еще надеется продлить контракт с нападающим Ромелу Лукаку.

Агент бельгийца Мино Райола ранее утверждал, что сделка согласована на 99,9%, но в итоге Лукаку отклонил пятилетний контракт, который сделал бы его самым высокооплачиваемым игроком в истории Эвертона.

"Во-первых, сделка не была согласована. 99.9% — это еще не 100%", — сказал Куман на пресс-конференции.

"Они все еще пытаются убедить его поставить подпись под контрактом. Это мне известно от руководства клуба".

"Я не обеспокоен, ведь контракт с игроком рассчитан еще на два года. Все знают, что может произойти в футболе, но нужно уважать свой контракт".

Неопределенностью вокруг будущего Лукаку готов воспользоваться его бывший клуб Челси.

В текущем сезоне Ромелу Лукаку провел за Эвертон 27 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 19 голов и отдал 5 результативных передач.