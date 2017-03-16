Англия

Защитник Ливерпуля Рагнар Клаван поделился своими мыслями о концовке сезона.

Эстонский защитник Ливерпуля Рагнар Клаван верит, что команда сумеет попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. Также игрок рассказал о том, что Стивен Джеррард наделен лидерскими качествами.

"Есть много разных способов руководить командой. Многие говорят со мной о Стивене Джеррарде. Он не из тех людей, которые лишь кричали на партнеров на поле", — сказал Клаван.

"Он имеет другие качества, которые мотивируют команду. То, что ты самый громкий — не сделает тебя лучшим капитаном. Есть много разных стилей и ты должен помнить, что нужно быть лидером не только на поле, но и в раздевалке", — считает эстонский защитник.

"Я не самый громкий парень в раздевалке или на поле. Если мне нужно сказать что-то — я говорю, но не кричу. Я предпочитаю поговорить с человеком один на один о том, что я думаю о ситуации".

"В нашей команде все хотят играть в Лиге чемпионов. Мы неплохо стартовали, но потом недосчитались очков, но я по прежнему считаю, что у нас отличные шансы финишировать в топ-четверке", — оптимистичен Клаван.

Стоит отметить, что следующий матч в чемпионате Англии Ливерпуль проведет против Манчестер Сити на выезде.