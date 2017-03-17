Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо полагает, что тяжелый график матчей поспособствует поражению его команды в матче против Миддлсбро.

На этой неделе Красные дьяволы уже сыграли два поденка, а уже в воскресенье команде Жозе предстоит очередной матч в рамках чемпионата Англии с Миддлсбро.

Скорее всего, матч с Боро Манчестер сыграет без травмированных Поля Погба и Дэйли Блинда, а также из-за дисквалификации поединок пропустят Ибрагимович и Эррера.

"Было сложно играть вдесятером против Челси, поединок с Ростовом был трудный, и будет тяжело играть с Миддлсбро в чемпионате. У нас много врагов", — сказал Моуриньо в интервью BT Sport.

"Многие люди могут сказать, что нам нужно забивать больше голов, но некоторые вещи складываются против нас".

"Мы, вероятно, проиграем матч Миддлсбро. Это плата за усталость".

Поединок между Манчестером и Боро состоится 19 марта в 14:00.