Англия

Менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо отрицает, что его команда нуждается в Лиги чемпионов для того, чтобы привлекать в команду футболистов мирового класса.

За последние три сезона Юнайтед участвовал в элитнейшем европейском клубном турнире лишь один раз.

Сейчас от заветного четвертого места в чемпионате, которое предоставляет путевку в Лигу чемпионов, Юнайтед отделяет шесть очков.

По некоторым сообщениям, Гризманн откажется от интереса со стороны Красных дьяволов летом, если они не попадут в ЛЧ на следующий сезон. Но наставник МЮ не считает, что Лига чемпионов как-то может повлиять на трансферную политику его команды.

"Манчестер очень силен, ему не нужно быть в Лиге чемпионов для того, чтобы привлекать лучших игроков", — сказал португалец в интервью BBC Sport.

"Златан мог бы все еще быть в Париже, Мхитарян мог играть за Боруссию, а Погба за Ювентус. Мы смогли подписать этих игроков потому, что все они знает, что Манчестер Юнайтед рано или поздно попадет туда".

"Если какой-то футболист решит не приезжать к нам потому, что мы не играем в Лиге чемпионов, я буду рад тому, что его не будет у нас в команде".

Отметим, что в случае победы МЮ в Лиге Европы, команда получит место в Лиге чемпионов на следующий сезон.