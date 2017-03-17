Англия

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп сообщил о том, что клуб ведет переговоры с полузащитником Эмре Джаном касательно продления соглашения.

Действующий контракт Джана с Ливерпулем истекает летом следующего года, а ранее в прессе появилась информация, что в переговорном процессе возникли трудности.

"Мы ведем переговоры с Джаном по поводу продления контракта. Процесс проходит хорошо", — сказал Клопп на сегодняшней пресс-конференции.

"Джану нравится в Ливерпуле. Переговоры продолжаются и мне больше нечего сказать", — добавил немец.

В текущем сезоне Джан провел за Ливерпуль 30 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.