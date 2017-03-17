Англия

С нового сезона на форме Манчестер Сити появится еще один спонсорский логотип.

Манчестер Сити объявил о подписании сделки с Nexen Tire Comp — корейской компании по производству шин.

С нового сезона логотип компании будет нанесен на рукава формы Манчестер Сити. Таким образом, Горожане станут первой командой, которая воспользовалась этой возможностью. Ранее на рукавах всех команд АПЛ красовались логотипы лиги, однако в правила были внесены новые поправки.

"Здесь, в Манчестер Сити, мы всегда стремимся к оригинальному подходу в работе с нашими коммерческими партнерами. Мы создаем отличные отношения", — сказал директор Сити Ферран Сориано.

"Мы рады стать первым клубом АПЛ, у которого будет нанесен официальный спонсор на рукавах. Nexen — быстро развивающийся бренд, и мы очень рады, что наши отношения продолжают развиваться", — добавил представитель Манчестер Сити.

Следует ожидать, что в ближайшем будущем и другие клубы АПЛ объявят о появлении спонсоров на рукавах.