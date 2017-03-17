Англия

Алжирский игрок Лестера Рияд Марез прокомментировал последние успехи команды.

Лидер Лестера Рияд Марез уверяет, что игроки команды не стоят за отставкой Клаудио Раньери, после которой игра команды резко улучшилась.

"Игроки и клуб знают, что мы не добивались отставки Раньери, поэтому кто хочет поговорить — пусть говорит", сказал Марез.

"Критика на нас не влияет. Люди говорят, потому что это их работы, они должны критиковать. А мы тут для того, чтобы играть и побеждать. Из-за критики мы становимся сильнее и может сражаться с большей силой", — считает алжирец.

"Мы не показывали своей игры 6-7 месяцев, но сейчас начали. Но это не значит, что все хорошо, мы победили лишь в трех играх. Мы должны продолжать в том же духе до самого конца".

"Я чувствую себя лучше. Я стал забивать, но я не должен останавливаться. Когда ты побеждаешь и полон уверенности — то ты на подъеме.

"Игра с Севильей была особенной. Мы знали, что это будет сложный матч, но мы понимали что нам нужна победа. Очень хорошо видеть Лестер в 1/4 финала. Я не думаю, что мы можем победить в Лиге чемпионов, но также мы говорили и про АПЛ", — добавил игрок.

Стоит отметить, что в 1/4 финала Лиги чемпионов Лестер сыграет с мадридским Атлетико.