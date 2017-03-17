Алжирский игрок Лестера Рияд Марез прокомментировал последние успехи команды.
Марез не хотел увольнения Раньери, Getty Images
17 марта 2017, 18:36
Лидер Лестера Рияд Марез уверяет, что игроки команды не стоят за отставкой Клаудио Раньери, после которой игра команды резко улучшилась.
"Игроки и клуб знают, что мы не добивались отставки Раньери, поэтому кто хочет поговорить — пусть говорит", сказал Марез.
"Критика на нас не влияет. Люди говорят, потому что это их работы, они должны критиковать. А мы тут для того, чтобы играть и побеждать. Из-за критики мы становимся сильнее и может сражаться с большей силой", — считает алжирец.
"Мы не показывали своей игры 6-7 месяцев, но сейчас начали. Но это не значит, что все хорошо, мы победили лишь в трех играх. Мы должны продолжать в том же духе до самого конца".
"Я чувствую себя лучше. Я стал забивать, но я не должен останавливаться. Когда ты побеждаешь и полон уверенности — то ты на подъеме.
"Игра с Севильей была особенной. Мы знали, что это будет сложный матч, но мы понимали что нам нужна победа. Очень хорошо видеть Лестер в 1/4 финала. Я не думаю, что мы можем победить в Лиге чемпионов, но также мы говорили и про АПЛ", — добавил игрок.
Стоит отметить, что в 1/4 финала Лиги чемпионов Лестер сыграет с мадридским Атлетико.