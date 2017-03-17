Англия

У полузащитника Сандерленда Яна Кирххоффа случился рецидив травмы колена, из-за чего он проведет вне игры еще шесть недель.

Кирххофф получил повреждение в декабре прошлого года. Две недели назад он сыграл за резервную команду Сандерленда и ожидалось, что вскоре немец сможет помочь Котам и в Премьер-лиге.

Но главный тренер Сандерленда Дэвид Мойес сообщил на пресс-конференции: "К сожалению, у Яна вновь возникли проблемы с коленом. Он будет вынужден провести вне игры минимум шесть недель".

В текущем сезоне 26-летний Кирххофф провел за первую команду Сандерленда 8 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей.