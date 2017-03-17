Англия

Футбольная Ассоциация оштрафовала Манчестер Юнайтед на 20 тысяч фунтов за неспособность контролировать игроков.

В начале недели ФА предъявила обвинения Манчестер Юнайтед за поведение игроков в матче 1/4 финала Кубка Англии против Челси.

Это касалось инцидента, который произошел на 35-й минуте матча, когда игроки Юнайтед набросились на рефери Майкла Оливера, показавшего вторую желтую карточку Андеру Эррере.

Манчестер Юнайтед согласился с обвинениями и выплатит стандартный штраф, который составляет 20 тысяч фунтов.