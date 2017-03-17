Англия

Менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо саркастически отреагировал на решение Миддлсбро уволить главного тренера Айтора Каранку.

Каранка, который был помощником Моуриньо в мадридском Реале, покинул свою должность в Миддлсбро после серии неудачных результатов, которые откинули Боро на 19-ю позицию в турнирной таблице Премьер-лиги.

"Я считаю, что он заслужил увольнение. Ведь когда он приехал в клуб, они направлялись в Лигу Один, и он спас их от вылета. Во втором сезоне он привел их к финалу плей-офф на Уэмбли. В третьем сезоне он напрямую вывел их в Премьер-лигу. А в четвертом сезоне, думаю, он заслужил увольнения", — сказал Моуриньо.

Манчестер Юнайтед сыграет против Миддлсбро в Премьер-лиге на выезде в воскресенье, 19 марта. Начало матча в 14:00 по киевскому времени.