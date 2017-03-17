Англия

Менеджер Манчестер Сити Пеп Гвардиола опроверг слухи о том, что летом Горожане планируют серьезную чистку состава.

После вылета Манчестер Сити из Лиги чемпионов появились слухи, что предстоящим летом Горожане могут расстаться сразу с 16 игроками.

"Это невозможно. Учитывая ситуацию на трансферном рынке, нам придется потратить 40-50 млн. фунтов на замену каждому игроку, а это значит, что клубу придется выложить 500-600 млн. фунтов. Это невозможно", — сказал Гвардиола.

"Я очень доволен своим составом. Слухи — это нормально, особенно после вылета из турнира. Я уже несколько раз говорил, что очень рад работать с этими парнями. Я доволен их стараниями и игрой".

"Мы очень прибавим в следующем сезоне. Очень многие из этих ребят будут с нами в следующей кампании".