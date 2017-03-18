Англия

Главный тренер Челси Антонио Конте не видит смысла в критике Жозе Моуриньо за продажи Ромелу Лукаку и Кевина де Брайне.

Бельгийский дуэт Лукаку и де Брайне покинул Челси в 2014 году. В последствии оба игрока добились большого прогресса в других клубах. Лукаку стал лидером атак Эвертона, тогда как де Брайне стал одним из лучших игроков Бундеслиги и перешел в Манчестер Сити.

Экс-тренера Челси Жозе Моуриньо до сих пор критикуют за решение об их продаже, но преемник португальца Антонио Конте встал на его сторону.

"Очень сложно всегда принимать верное решение и иногда ты думаешь об одном, а в будущем происходит совсем другое", — сказал Конте.

"В футболе не так просто всегда давать правильную оценку всем игрокам. Иногда так случается, что один игрок не играет хорошо в течении одного-двух сезонов, но затем проводит фантастический сезон", — оправдал Конте Моуриньо.

Напомним, ранее стало известно о том, что Челси может приобрести Чалханоглу.