Англия

Football.ua представляет анонс 7 поединков английской Премьер-лиги, которые вы можете посмотреть уже сегодня.

Вест Бромвич Альбион — Арсенал

Суббота, 17.00, Уэст-Бромидж, Хоторнс. Прямая трансляция на телеканал Футбол 1.

Ориентировочные составы:

ВБА: Фостер – Доусон, Маколи, Эванс, Нем – Флетчер, Ливермор – Брант, Чадли, Маклин – Рондон.

Арсенал: Чех – Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль – Джака, Рэмси – Уолкотт, Озил, Ивоби – Санчес.

Не сыграют: … — Касорла, Эльнени, Дебюши.

Под вопросом: Филлипс, Моррисон – Уэлбек, Оспина, Окслейд-Чемберлен.

Арсенал покинул Лигу чемпионов и теперь должен сконцентрироваться на чемпионате Англии. Над командой Арсена Венгера много смеялись по поводу того, что она постоянно финиширует четвертой (что на самом деле не является правдой), но в этом сезоне Канонирам явно не до шуток.

Над командой нависла нешуточная угроза непопадания в Лигу чемпионов в следующем сезоне – сейчас она идет лишь на 5-м месте, а конкуренты в борьбе за ЛЧ (МЮ, Ливерпуль, Ман Сити и Тоттенхэм) – ребята очень непростые. Прибавим сюда и практически стопроцентный уход Арсена Венгера в случае непопадания в этот турнир – и получим очень безрадостную картину для клуба из Северного Лондона.

Можно не сомневаться, что Арсен Венгер сделает все, чтобы его уход (если он случится в конце нынешнего сезона) был хоть немного красивым – а для этого финиш в топ-4 обязателен, ведь даже гипотетическая победа в Кубке Англии не поможет скрасить впечатления от возможного провала.

Вест Бромвич уже обеспечил себе сохранение прописки в Премьер-лиге и поэтому может спокойно подходить к оставшейся части сезона. Тем не менее, на бумаге Дрозды декларируют финиш в зоне Лиги Европы и вовсе не хотят быть поставщиком очков для всех нуждающихся. А разве можно найти лучшее доказательство таким намерениям, чем победа над одним из грандов английского футбола?

Тренеры говорят:

Тони Пьюлис, ВБА: "Мы ожидаем схватку с Арсеналом. В этой игре Вест Брому понадобится немного удачи, ведь Канониры – это топ-команда".

Арсен Венгер, Арсенал: "Вест Бром – хорошо организованная команда с отличной эффективностью, которая прекрасно действует во время стандартов. Кроме того, можно отметить середину поля Дроздов".

Интересные факты:

- Арсенал проиграл только 1 из последних 12 матчей в АПЛ против ВБА (В9 Н2 П1).

- Канониры забивали в каждом из 21 матчей Премьер-лиги против Вест Брома.

- Джеймс Морриссон забивал в 2 из последних 3 матчей на Хоторнс против Арсенала в рамках АПЛ.

- Алексис Санчес в нынешнем сезоне напрямую поучаствовал в 26 голах в чемпионате Англии (17 забил, 9 ассистов) – больше, чем любой другой игрок.

прогноз 1:3

Вест Хэм — Лестер

Суббота, 17.00, Лондон, Олимпик Стэдиум.

Ориентировочные составы:

Вест Хэм: Рэндольф – Байрэм, Фонте, Рид, Кресвелл – Куяте, Обьянг – Антонио, Лансини, Фегули – Кэрролл.

Лестер: Шмайхель – Симпсон, Морган, Хут, Фухс – Марез, Кинг, Ндиди, Олбрайтон – Варди, Оказаки.

Не сыграют: Огбонна, Сако, Нобл – Вог, Дринкуотер.

Под вопросом: Арбелоа, Снодграсс – Менди.

После прихода Крейга Шекспира Лестер только побеждает – Лисы выиграли все три своих матча с разницей в 2 мяча. Наверняка команда находится на эмоциональном подъеме после выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Но пришла пора возвращаться к суровой действительности Премьер-лиги. Положение Лис несколько улучшилось, но все равно они находятся в опасной близости от зоны вылета и пора бы им уже набирать пресловутые 40 очков, о которых так много говорил еще Клаудио Раньери.

Вест Хэм не знает радости побед уже 4 матча. Более того, Молотки выиграли лишь 1 из последних 6 домашних поединков – словом, не в лучшей форме сейчас пребывают подопечные Билича. И нельзя сказать, что это сыграет на руку Лестеру, ведь парни Билича зарекомендовали себя командой с характером и наверняка попытаются преломить неудачную тенденцию.

Тренеры говорят:

Славен Билич, Вест Хэм: "Лестер играет просто, но это приносит результат. Сейчас Лисы похожи на себя образца прошлого сеона. Взрывоопасная смесь!"

Крейг Шекспир, Лестер: "Сейчас нужно сконцентрироваться на Премьер-лиге. Мы говорили об этом с игроками после Севильи. Теперь наши мысли о Вест Хэме".

Интересные факты:

- Лестер не проигрывал Вест Хэму в последних четырех матчах АПЛ (В3 Н1).

- Крейг Шекспир может стать первым в истории тренером Лестера, который начнет карьеру с трех побед в Премьер-лиге.

- Следующий забитый мяч станет для Энди Кэрролла 50-м в чемпионате.

- Лестер выиграл все 7 матчей АПЛ, в которых лидировал в этом сезоне – уникальное достижение среди всех команд лиги.

- Вест Хэм проиграл в последних 5 матчах Лестеру столько же раз (4), как и в 25 играх до этого во всех турнирах.

- В 21 последнем матче на поле ВХ Лестеру лишь раз удалось сохранить ворота на замке (1:0 в августе 2000 года).

- Хавбек Лис Энди Кинг забивал в 2 из 3 последних матчей против Вест Хэма во всех турнирах.

- Лестеру не хватает лишь 2 гола до 500 в Премьер-лиге.

прогноз 1:2

Сток Сити — Челси

Суббота, 17.00, Сток-он-Трент, bet365 Стэдиум.

Ориентировочные составы:

Сток: Грант – Бардсли, Шоукросс, Инди, Питерс – Кэмерон, Уилан – Арнаутович, Аллен, Собхи – Крауч.

Челси: Куртуа – Аспиликуэта, Луис, Кэхилл – Педро, Матич, Канте, Алонсо – Виллиан, Азар – Коста.

Не сыграют: Айрленд, Джонсон, Батленд — …

Под вопросом: Диуф – Мозес.

Челси продолжает уверенно двигаться к чемпионскому титулу. Синие не выиграли лишь в 3 из последних 21 матчей АПЛ. Явно рассчитывают на победу подопечные Антонио Конте и в этот раз.

Только вот соперник у Синих – не из легких. Сток Сити является традиционно неудобным соперником для Челси: именитые Пенсионеры выиграли лишь один из последних 4 матчей на поле Гончаров.

Сток уже 8 матчей не проигрывает дома в Премьер-лиге. Кроме того, недавно подопечные Хьюза разошлись миром с Ман Сити (0:0), что также говорит в пользу небольшой сенсации.

Тренеры говорят:

Марк Хьюз, Сток Сити: "Мы знаем, что можем показать себя в матчах против больших команд, как это было с Ман Сити. У нас будут шансы, если и против Челси мы будем действовать так же".

Антонио Конте, Челси: "Будет нелегко. Нам предстоит матч против физически сильной команды, в которой собраны отличные игроки. Поэтому нужно подойти к игре очень внимательно".

Интересные факты:

- Сток выиграл лишь 2 из 17 матчей против Челси в АПЛ (Н3 П12), оба – на домашней арене.

- Сеск сделал 7 ассистов и забил 2 гола в 8 матчах против Сток Сити (когда он выходил в основе). Лишь против Тоттенхэма он сделал больше ассистов – 11.

- Следующий гол станет для Диего Косты 50-м в Премьер-лиге. Испанец может стать 7-м игроком Пенсионеров, который достиг этой отметки.

- Антонио Конте использовал каждую возможную замену в нынешней АПЛ (81 из 81). Лишь Манчестер Сити в сезоне 2014/2015 использовал все 114 возможных замен.

прогноз 1:1

Сандерленд — Бернли

Суббота, 17.00, Сандерленд, Стэдиум оф Лайт.

Ориентировочные составы:

Сандерленд: Пикфорд – Джонс, Коне, О`Ши, Овьедо – Ндонг, Гибсон – Борини, Янузай, Ларссон – Дефо.

Бернли: Хитон – Лоутон, Кин, Ми, Уорд – Бойд, Хендрик, Бартон, Брэди – Барнс, Грей.

Не сыграют: Макнейр, Каттермол, Уотмор, Аничебе – Марни, Дефур, Гудмундссон, Поуп, Лонг.

Под вопросом: Кирххофф, Гибсон, Пиенаар, Денайер — …

Сандерленд по-прежнему пребывает на дне таблицы. А чего еще можно ожидать от команды, которая проиграла три последних матча, не забив в них ни одного мяча. Парни Мойеса просто обязаны выигрывать у Бернли, если рассчитывают задержаться в АПЛ.

Бернли по-прежнему плохо играет на выезде. Бордовые могли огорчить Ливерпуль в прошлом туре, но им чуть-чуть не хватило. Так что у подопечных Шона Дайча остается лишь 2 очка во всех выездных матчах АПЛ в этом сезоне. Кажется, Сандерленду не придумать лучшего соперника для того, чтобы прервать свою печальную серию. Впрочем, точно эти же слова можно повторить и в отношении Бернли.

Тренеры говорят:

Дэвид Мойес, Сандерленд: "Против Кристал Пэлас мы показали, что у нас может забивать не только Джермейн Дефо. Нам нужно, чтобы опасность исходила и от других".

Шон Дайч, Бернли: "Статистика в выездных матчах говорит против нас, но мы не так уж далеко".

Интересные факты:

- Бернли не проигрывал в 3 матчах против Сандерленда в этом сезоне (В2 Н1).

- Джермейн Дефо забивал в двух своих последних матчах АПЛ против Бернли.

- Андре Грей стал первым игроком Бернли, который сделал хет-трик в Премьер-лиге. Это случилось в матче с Черными Котами в декабре (4:1).

- Результаты Бернли в АПЛ в марте (не только этого сезона) – 1 победа, 1 ничья, 8 поражений. По количеству очков за матч в марте это худший показатель во всей истории турнира.

прогноз 2:1

Кристал Пэлас — Уотфорд

Суббота, 17.00, Лондон, Селхерст Парк.

Ориентировочные составы:

Кристал Пэлас: Хеннесси – Уорд, Томкинс, Сахо, Шлупп – Кабайе, Миливоевич – Заха, Панчеон, Таунсенд – К. Бентеке.

Уотфорд: Гомес – Кэткарт, Кабул, Предль, Холебас – Капуэ, Берами, Клеверли – Амрабат, Ньянг – Дини.

Не сыграют: Д. Бентеке, Уикэм, Суаре – Перейра, Сарате, Уотсон, Кабаселе.

Под вопросом: Манданда, Фламини, Реми, ван Аанхолт – Капуэ.

Три победы в последних 5 матчах – и вот Кристал Пэлас уже покинул зону вылета, а о Сэме Аллардайсе вновь говорят как о "специалисте по спасениям". Но расслабляться Орлам ой как рано – ведь они лишь на 1 пункт опережают зону вылета.

Важную роль сыграло появление в команде скандального центрбека Ливерпуля Мамаду Сахо – впервые в сезоне команда два матча кряду сохранила свои ворота на замке.

Уотфорд тем временем не выигрывает уже 3 матча кряду. Такими темпами и до борьбы за выживание недалеко. Вальтеру Маццари нужно срочно достучаться до подопечных, ведь подпускать тот же Пэлас на расстояние 3 очков к себе – перспектива не очень радужная.

Тренеры говорят:

Сэм Аллардайс, Кристал Пэлас: "Мы должны финишировать первыми среди семерки аутсайдеров. Перед Кристал Пэлас стоит именно такая цель".

Вальтер Маццари, Уотфорд: "Кристал Пэлас сейчас в хорошей форме. Исход матча решат индивидуальные действия игроков".

Интересные факты:

- Если Уотфорд выиграет этот матч, то наряду с Ливерпулем станет командой, которая больше всех в этом сезоне АПЛ побеждала в выездных играх в Лондоне (по 3).

- Трой Дини забил 4 гола в последних 3 матчах против Пэлас во всех турнирах.

- Кристиан Бентеке забивал 22 различным командам в АПЛ, но в воротах Уотфорда за три матча еще не расписался ни разу.

- Лишь Сандерленд задействовал больше игроков в АПЛ в этом сезоне (31), чем КП и Уотфорд (по 30).

прогноз 1:2

Эвертон – Халл Сити

Суббота, 17.00, Ливерпуль, Гудисон Парк.

Ориентировочные составы:

Эвертон: Роблес – Коулмэн, Уильямс, Мори, Бейнс – Гуйе, Шнейдерлен – Баркли, Дэвис, Миральяс — Лукаку.

Халл: Якупович – Элабделлауи, Раноккья, Мэгуайр, Робертсон – Хаддлстоун – Маркович, Ндиайе, Клукас, Гросицки – Эрнандес.

Не сыграют: Боласи, Бешич – Хенриксен, Одубаджо, Люэр, Кин, Мейсон, Доусон, Мбокани, Лениган, Ниассе.

Под вопросом: Маккарти – Эвандро.

После досадного поражения от Тоттенхэма (2:3) Эвертон в прошлом туре убедительно показал, кто в Англии "первый среди остальных". Ириски обыграли главного конкурента в борьбе за 7-ю строчку Вест Бром со счетом 3:0. Таким образом временно 7-й позиции Эвертона никто не угрожает, а вот чтобы Ирискам забраться выше, нужно надеяться на черную полосу у какой-то из команд топ-6.

При этом, естественно, необходимо и самим набирать очки. Статистика говорит в пользу ливерпульцев – мало того, что они проиграли лишь 1 из последних 11 матчей АПЛ – Ириски были сильнее в 3 из 4 матчей с Халлом в элите.

Тигры в прошлом туре добыли такие нужные три очка в игре с Суонси. Но показатели команды Марку Силвы весьма печальны – 11 из 12 игр завершились поражениями.

Тренеры говорят:

Рональд Куман, Эвертон: "Мы являемся фаворитами, ведь играем дома. Все давление легло на плечи Эвертона, но перед своими зрителями мы и правда проводим хорошие матчи. Нужно показать еще один в субботу".

Марку Силва, Халл: "Эвертон показал себя с лучшей стороны в домашних играх этого сезона. Мы относимся к сопернику с большим уважением, но приехали сюда бороться".

Интересные факты:

- Халл не обыгрывал Эвертон на Гудисон Парк с августа 1952 года. С тех пор Тигры проиграли 5 из 6 матчей на этой арене.

- После 3 побед кряду в АПЛ над Халлом, Эвертон не может одолеть Тигров в уже 3 поединках (Н2 П1).

- Никто из нынешнего состава Халла не забивал больше одного гола в АПЛ на выезде в этом сезоне (5 человек по 1 мячу).

- Ромелу Лукаку не хватает лишь 1 гола, чтобы стать первым футболистом Эвертона, достигшим отметки в 20 мячей в одном сезоне АПЛ.

- Бельгиец, которому в мае исполнится 24, забил 79 голов в Премьер-лиге. До 24 лет 80 мячей в этом турнире забивали лишь Майкл Оуэн, Уэйн Руни и Робби Фаулер.

прогноз 3:0

Борнмут — Суонси

Суббота, 19.30, Борнмут, Дин Корт.

Ориентировочные составы:

Борнмут: Боруц – Смит, Фрэнсис, Кук, Дэниэлс – Артер, Сармен – Фрейзер, Кинг, Пью – Афобе.

Суонси: Фабиански – Амат, Фернандес, Моусон, Кингсли – Фер, Корк, Кэрролл – Раутледж, Сигурдссон – Льоренте.

Не сыграют: Уилсон, Федеричи, Мингс – Дайер, Ранхель, Ольссон, Нотон.

Под вопросом: Артер, Станислас – Монтеро, Ки.

Борнмут по-прежнему рискует свалиться в борьбу за выживание – как раз ту, которую сейчас ведет Суонси. В прошлом туре хет-трик Джоша Кинга наконец-то принес Вишням первую победу в АПЛ в 2017 году – после 8 безуспешных попыток.

Не в пользу Суонси говорит то, что три последних матча на выезде Лебеди проиграли. И ладно бы еще статистика – она существует лишь на бумаге. А вот то, что Пол Клемент не сможет рассчитывать на двух ключевых фулбеков, Кайла Нотона и Мартина Ольссона – проблема уже посерьезнее. Тем не менее, валлийцы будут сражаться отчаянно – ведь в случае победы они как раз сравняются с Борнмутом по очкам.

Тренеры говорят:

Эдди Хау, Борнмут: "Мы играли против Суонси не так давно. У них остались те же игроки, но теперь они набрали форму. Сейчас будет сложнее обыграть Лебедей".

Пол Клемент: "Джош Кинг набрал хорошую форму. Он быстр, он использует свои моменты. Это зарядит уверенностью Борнмут".

Интересные факты:

- Борнмут забивал минимум два гола в 6 из 7 последних матчей АПЛ против Суонси.

- Борнмут имеет шанс одержать две победы кряду в АПЛ впервые с марта 2016 года.

- Джош Кинг забил 3 гола в 3 матчах Премьер-лиги против Суонси.

- Кинг в последних 10 матчах чемпионата Англии забил 9 голов за Борнмут – больше, чем за все 48 предыдущих игр в этом соревновании (8).

- В нынешнем сезоне хавбек Суонси Гилфи Сигурдссон сделал больше ассистов (11) и пробежал больше километров (318,2), чем любой другой игрок в АПЛ.

- Суонси нанес 313 ударов по воротам соперника в нынешнем сезоне в Премьер-лиге. Сигурдссон причастен к 47% этих попыток – 87 раз исландец пробивал сам и еще 61 – давал шанс сделать это партнеру.

прогноз 3:2

Евгений Музыка, Football.ua