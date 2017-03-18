Тренер ВБА Тони Пьюлис резко высказался в адрес наставника Арсенала Арсена Венгера.
Пьюлис отдал должное Венгеру, Getty Images
18 марта 2017, 09:45
Тренер ВБА Тони Пьюлис считает, что у Арсена Венгера и мыслей нет покидать Арсенал. При этом, Пьюлис также выразил французскому тренеру слова поддержки.
"У меня есть ощущение, что Арсен хочет покинуть пост тренера только в гробу", — сказал Пьюлис.
"Он крепкий орешек. Я правда думаю, что в Арсенале ему оказали полное доверие. Он войдет в историю, как самый великий тренер Арсенала и я думаю, он хочет тренировать в ближайшие пять или шесть лет", — считает тренер ВБА.
"Я считаю, что он отличный тренер. Он по-прежнему руководит одной из лучших команд в Европе и они финишируют в топ-четверке и выиграют Кубок Англии", — прогнозирует Пьюлис.
Матч чемпионата Англии между ВБА и Арсеналом состоится 18 марта, в 14:30 по киевскому времени.