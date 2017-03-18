Англия

Тренер ВБА Тони Пьюлис резко высказался в адрес наставника Арсенала Арсена Венгера.

Тренер ВБА Тони Пьюлис считает, что у Арсена Венгера и мыслей нет покидать Арсенал. При этом, Пьюлис также выразил французскому тренеру слова поддержки.

"У меня есть ощущение, что Арсен хочет покинуть пост тренера только в гробу", — сказал Пьюлис.

"Он крепкий орешек. Я правда думаю, что в Арсенале ему оказали полное доверие. Он войдет в историю, как самый великий тренер Арсенала и я думаю, он хочет тренировать в ближайшие пять или шесть лет", — считает тренер ВБА.

"Я считаю, что он отличный тренер. Он по-прежнему руководит одной из лучших команд в Европе и они финишируют в топ-четверке и выиграют Кубок Англии", — прогнозирует Пьюлис.

Матч чемпионата Англии между ВБА и Арсеналом состоится 18 марта, в 14:30 по киевскому времени.