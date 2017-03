Полузащитник Хаддерсфилда Джонатан Хогг был доставлен в госпиталь после столкновения со своим же партнером по команде Марком Хадсоном.

Из-за столкновения Хогг получил травму шеи. Игрок рухнул на газон, а на поле сразу выбежали врачи Хаддерсфилда и Бристоля, которые совместно оказывали Хоггу помощь.

Травма игрока произошла в самом дебюте матча — на 8-ой минуте. При этом, врачи оказывали помощь в течении 14 минут, из-за чего игра приостановилась.

Huddersfield Town's Jonathan Hogg has been down for 15 minutes now after suffering this injury against Bristol City pic.twitter.com/Ut0ct0Myvv