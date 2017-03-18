Матч Чемпионшипа между Бристоль Сити и Хаддерсфилдом омрачился серьезной травмой игрока гостей.
Хогг повредил шею во время игры, talksport.com
18 марта 2017, 10:09
Полузащитник Хаддерсфилда Джонатан Хогг был доставлен в госпиталь после столкновения со своим же партнером по команде Марком Хадсоном.
Из-за столкновения Хогг получил травму шеи. Игрок рухнул на газон, а на поле сразу выбежали врачи Хаддерсфилда и Бристоля, которые совместно оказывали Хоггу помощь.
Травма игрока произошла в самом дебюте матча — на 8-ой минуте. При этом, врачи оказывали помощь в течении 14 минут, из-за чего игра приостановилась.
Хогг был доставлен в госпиталь и первые новости о его состоянии оптимистичные.
"Он уже говорит, но ему предстоит пройти еще одно обследование в госпитале", — сказал тренер Хаддерсфилда Дэвид Вагнер.
Матч Бристоля и Хаддерсфилда окончился разгромной победой хозяев (4:0).