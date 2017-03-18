Англия

Тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино прокомментировал плохую форму Винсента Янссена.

Голландский нападающий Винсент Янссен был приобретен Тоттенхэмом за 22 миллиона евро. Пока игрок не может оправдать вложенные средства, а многие признали покупку игрока трансферным провалом.

"Это правда, что некоторый этап в сезоне его форма была плохой", — сказал Почеттино.

"Ему необходимо проснуться, напомнить о себе. И тогда у него появится возможность выходить на поле", — пообещал тренер.

"Он очень молод, приехал их Голландии. Я счастлив работать с ним и другими игроками, но я понимаю что не все счастливы сложившейся ситуации".

"Янссен в порядке, он мотивирован — он чувствует себя более уверенно после того, как забил первый гол с игры и это важно. Я рад был видеть, как он тренировался на этой неделе", — признался тренер.

Янссен сыграл в текущем сезоне 30 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.