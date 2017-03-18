Англия

Шведский бомбардир Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович размышляет о будущем в своей карьере.

Форвард МЮ Златан Ибрагимович признался, что получает удовольствие от игры на высшем уровне и его не интересуют выгодные контракты из Китая.

"Я бы мог уехать в Китай и играть там без множества проблем, но я выбрал это испытание. Я тренируюсь каждый день. Я люблю работать тяжело. Я подписал контракт на один год с возможностью продления. Я по прежнему хочу получать удовольствие и делать разницу. Посмотрим, что будет в будущем", — сказал Ибрагимович в интервью Фабио Капелло для Fox Sport.

"Я не хочу завершать карьеру, когда буду слабее. Я хочу завершить карьеру будучи на вершине. Я счастлив сейчас, но не знаю, что случится в будущем", — признался швед.

Стоит отметить, что ранее агент Ибрагимовича встречался с руководством Лос-Анжелес Гэлакси.