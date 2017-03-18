Англия

Форвард Арсенала Алексис Санчес был вынужден покинуть поле во втором тайме матча против Вест Бромвича.

Санчес, который сравнял счет в матче, получил ушиб еще в первом тайме, но был заменен только на 78-й минуте игры.

"Он остался на поле, но во втором тайме он был сам не свой", — сказал менеджер Арсенала Арсен Венгер.

"Он просто хромал, поэтому я решил снять его с игры. И его лодыжка выглядела не очень хорошо".

В первом тайме Арсенал потерял еще и Петра Чеха, который травмировал голень.