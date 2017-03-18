Англия

Один из лидеров Арсенала полузащитник Месут Озил не играл в сегодняшнем матче против Вест Бромвича из-за повреждения.

В рамках 29-го тура АПЛ Арсенал на выезде проиграл Вест Бромвичу со счетом 1:3.

Неожиданно вне заявки на этот поединок остался полузащитник Канониров Месут Озил.

Как информирует Goal.com, немец не смог принять участие в игре из-за повреждения колена. Травму игрок получил на вчерашней тренировке.

Точные сроки его восстановления пока что остаются неизвестными.

В текущем сезоне Озил провел за Арсенал 31 матч во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 9 ассистов.