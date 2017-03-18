Представляем вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Англии между Вест Бромвичем и Арсеналом.
getty images
18 марта 2017, 19:28
В рамках 29-го тура Арсенал на выезде уступил Вест Бромвичу со счетом 1:3.
Вест Бромвич — Арсенал 3:1
Голы: Доусон, 12, 75, Робсон-Кану, 55 — Санчес, 15
Вест Бромвич: Фостер — Доусон, Маколи, Эванс, Ньом — Флетчер, Ливермор — Брант (Якоб, 72), Шадли (Филд, 90), Макклин — Рондон (Робсон-Кану, 54)
Арсенал: Чех (Оспина, 38) — Беллерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль — Рэмзи, Джака — Уолкотт (Жиру, 65), Окслейд-Чемберлен, Санчес (Ивоби, 78) — Уэлбек
Предупреждения: Макклин