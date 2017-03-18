Англия

В матче 29-го тура Премьер-лиги лидер чемпионата Челси на выезде обыграл Сток Сити (2:1).

В стартовый состав Сток Сити вернулся Марко Арнаутович, который пропускал матч против Манчестер Сити из-за болезни.

Челси не смог рассчитывать на Эдена Азара, который, как и капитан "синих" Джон Терри, травмировался на тренировке, поэтому Диего Косту в атаке поддерживали Педро и Виллиан.

Последний и открыл счет в матче ударом со штрафного. Арнаутович нарушил правила против Алонсо на левом фланге, и бразилец нанес неожиданный удар по воротам. Голкипер Гончаров Ли Грант явно не ожидал такого смелого решения Виллиана и с опозданием нырнул за мячом, который оказался в воротах — 0:1.

Челси продолжал доминировать и бить по воротам, но удар Мозеса после скидки Виллиана заблокировал защитник, а с ударом Алонсо справился Грант.

Однако Сток не отсиживался у своей штрафной и Мартинс Инди даже отправил мяч в сетку ворот Куртуа, но гол был отменен, поскольку Берахино нарушал правила на Аспиликуэте.

На 38-й минуте Стоку все же удалось сравнять счет — Кэхилл слегка подтолкнул Уолтерса в спину, рефери Энтони Тэйлор назначил пенальти, который был реализован самим Уолтерсом — 1:1.

Во втором тайме Челси продолжал создавать моменты, а ближе всего к тому, чтобы отличиться, был Алонсо, который пробил в перекладину со штрафного.

В итоге Челси добился своего на 87-й минуте, когда Питрес неловко остановил скидку Давида Луиса головой, а Кэхилл первым сориентировался и мощным ударом расстрелял Гранта — 1:2.

Челси продолжает двигаться к чемпионскому титулу, и теперь их преимущество на вершине турнирной таблицы составляет 13 очков.

Сток Сити — Челси 1:2

Голы: Уолтерс, 38 (пенальти) — Виллиан, 13, Кэхилл, 87

Сток Сити: Грант — Бардсли, Шоукросс, Мартинс Инди, Питерс — Арнаутович, Кэмерон, Аллен, Собхи (Крауч, 90+2) — Уолтерс, Берахино (Диуф, 61)

Челси: Куртуа — Аспиликуэта, Луис, Кэхилл — Мозес (Фабрегас, 70), Канте, Матич (Лофтус-Чик, 82), Алонсо — Виллиан (Зума, 88), Коста, Педро

Предупреждения: Аллен, Бардсли, Питерс, Мартинс Инди, Кэмерон — Коста, Фабрегас

Удаление: Бардсли, 90+4