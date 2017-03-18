Англия

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков о победе Челси над Сток Сити

Как мудро заметил один из болельщиков «Челси» (а кто еще пишет на клубном сайте?!), «хотелось бы иметь дело с тем «Стоком», который влетел «Тоттенхэму» 0:4, а не тем, который остановил «Ман Сити». По итогу матча вполне можно предположить промежуточный вариант – мастерство и воля к победе позволили команде Антонио Конте вырвать сложнейшую, но вполне заслуженную победу «на флажке», однако «Сток Сити», мягко говоря, устроил челсюкам похохотать и уж точно лупил их ничуть не хуже, чем доблестный коллектив Жозе Моуриньо.

Матч в Сток-он-Тренте со стороны «Челси», на предварительный взгляд, таил одну-единственную кадровую интригу: сыграет или нет основный правый краек «Синих» Мозес, столь неожиданно повышенный Антонио Конте из вечно арендованных и неприкаянных в основные и незаменимые. Нигерийцу основательно досталось от злых игроков «МЮ» в понедельник, вот в стане лидера и выказывали обоснованные сомнения насчет присутствия «Виктора Моисеевича». Английские эксперты прикидывали, что справа может объявиться Педро или же Сесар Аспиликуэта – при условии, что в оборону выйдет Зума. Действительность, как это часто бывает, оказалась совершенно иной: Мозес как ни в чем не бывало принялся бороздить бровку, в то время как ни на поле, ни в запасе не обнаружилось Эдена Азара. Учитывая, как избивали его опять-таки в поединке с «МЮ» (Рохо даже слегка потоптался по бельгийцу, но каким-то непонятным образом избежал дисквалификации – точнее, понятным: судья Оливер записал его в рапорт и все сочли, что хватит), исчезновение великолепного полузащитника выглядело вполне логично. Хотя, конечно, опасно для «Челси». Глубина скамейки глубиной, но… В общем, Педро и Виллиан под Диего Костой.

В остальном «Челси» был более чем привычным. Думаю, вы простили бы меня за отсутствие фактов и умозаключений по составу вечного середняка АПЛ под названием, напоминающем о скидках и распродажах. Однако есть и такое: в «Стоке» ожидалось возвращение Шакири – не состоялось, ожидалось возвращение Арнаутовича – состоялось, Джонсона и голкипера №1 Батлэнда никто и не ждал, и, пожалуй, именно это сказалось. Как минимум в начале матча, когда Виллиан исполнил ничего не обещавший штрафной, и мяч внезапно юркнул в ближний угол – Грант откровенно зевнул, 0:1 из ничего. Забегая вперед, скажем, что больше голкипер «Стока» результативно не ошибался (разок после сверхдальнего штрафного Давида Луиса, но без последствий), а вот выручал конкретно – Алонсо и Лофтус-Чик должны его запомнить. Более того, когда вскорости на ударной позиции неожиданно для всех, в том числе для самого себя оказался Маркос Алонсо (офсайда не было!), Грант проявил себя в лучшем виде и не позволил на корню прикончить интригу в матче.

Отмена гола «Стока» (Мартинс Инди) вызвала бурление говн и прочие сопутствующие таким ситуациям эффекты. Я, признаться, не совсем понял – то ли причиной послужил пассивный офсайд Бераино (хотя вряд ли), то ли дело всё-таки в достаточно очевидном толчке того же Бераино в спину Аспиликуэте.

Пенальти? Кэхилл действительно слегка подтолкнул в спину Уолтерса. «Суарес-стайл», конечно, присутствовал, но арбитр формально прав, к тому же ему наверняка давил на психику предыдущий эпизод – трибуны бууукали не по-детски. Пострадавший, как говорится, четко исполнил приговор – без малейших шансов для Куртуа и тех, кто любит повторять, будто в футболе есть правило «заработал – дай исполнить другому». 1:1, и матч начался снова, причем отдать кому-то предпочтение – та еще задача!

Впрочем, Педро мог бы и вернуть преимущество «Челси» — если бы, обыграв двух защитников, озаботился более точным ударом.

Второй тайм некоторое время являл собой полное равновесие – атакующей даже не мощи (это против Шоукросса и Бардсли-то?!), а выдумки «Челси» довольно долго не хватало для серьезного преодоления обороны «Стока». Однако к исходу часа перевес гостей выкристаллизовался в значительный и стал выдавать голевые моменты. В первую очередь – когда Питерс снес выходящего один на один Педро (пас Виллиана), Алонсо со штрафного проверил на прочность перекладину. А потом Виллиан вывел уже непосредственно Алонсо на удар, но Грант блестяще, подозреваю, на инстинкте и везении, вытащил мяч из ближнего угла.

Никакой уверенности в том, что «Челси» рано или поздно забьет и выиграет не было и не могло быть – «Сток» огрызался азартно и опасно, правда, туповато. Накидать мячей в штрафную – было и остается тактикой «Гончаров», которая может принести успех с кем угодно, но только не с нынешним «Челси», пусть даже лишенным Азара и вместе с ним – здоровенной доли атакующего потенциала. Впрочем, это не критика – отдельно стоит поблагодарить «Сток» за то, что он до последнего искал возможность победить, но никак не тупо отстоять вполне приличный результат под условным девизом «ничья против гранда» или «ничья против фаворита».

Любопытно было наблюдать, как Конте попытается усилить атаку. Выход Сеска, безусловно, читался, хотя не вместо Мозеса, однако сработало. Ничуть не меньше помогло совсем уж слабопредсказуемое появление Рубена Лофтус-Чика, который и заработал тот самый роковой для «Стока» угловой, когда хозяева уже перешли к довольно беспорядочным и усталым отмашкам. В итоге Сеск подал (доселе «Челси» почему-то разыгрывал угловые и после гола вернулся к тому же, правда, совсем по иным соображениям – тянуть время), Луис сбросил к воротам, Питерс грубо ошибся, когда не сумел вынести мяч и подарил его Кэхиллу – ну а Гари с нескольких метров не промахнулся и вернул должок за 11-метровый, он мастер на такие номера! В оставшиеся минуты «Челси» и Лофтус-Чик должны были забивать как минимум дважды, что подчеркнуло справедливость исхода – у «Стока» ни на что не осталось сил и прочих ресурсов.

В принципе, подобное принято именовать чемпионской победой, но я обожду с реляциями такого рода. Достаточно очевидно, что из чемпионских разборок капитально вывалился «Арсенал», проводящий чудовищную зиму-весну. Вряд ли стоит рассчитывать и на активное участие «Манчестер Юнайтед» — Моуриньо понимает, что попадание в Лигу чемпионов через победу в Лиге Европы как минимум не менее вероятно, чем подъем в четверку в чемпионате, особенно если учесть календарь манкунианцев и их умение разбазаривать очки по поводу и без повода. А вот остальные наверняка не преминут как минимум попытаться потрепать «Челси». Хотя, конечно, поступь команды Конте, как говорится, внушает.