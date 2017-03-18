Англия

Завершились еще 4 матча 29-го тура английской Премьер-лиги.

Лестер снова забил трижды и взял три очка в выездном матче против Вест Хэма, Кристал Пэлас минимально переиграл Уотфорд благодаря автоголу Дини, Сандерленд и Бернли голов не забили, а дубль Лукаку помог Эвертону разгромить Халл Сити.

Вест Хэм — Лестер 2:3

Голы: Лансини, 20, Айю, 73 — Махрез, 5, Хут, 7, Варди, 38

Вест Хэм: Рэндольф — Бирам, Фонте, Рид (Снодграсс, 18), Крессуэлл (Масуаку, 73) — Куяте, Обьянг (Фернандес, 67) — Айю, Лансини, Антонио — Кэрролл

Лестер: Шмейхель — Симпсон, Беналуан, Хут, Фукс — Махрез (Чилуэлл, 87), Дринкуотер, Ндиди, Олбрайтон — Варди (Слимани, 76), Окадзаки (Муса, 76)

Предупреждения: Дринкуотер

Кристал Пэлас — Уотфорд 1:0

Гол: Дини, 68 (автогол)

Кристал Пэлас: Хеннесси — Уорд, Томкинс (Данн, 83), М. Сако, Шлюпп — Кабай (Б. Сако, 87), Миливойевич — Заха, Панчон, Таунсенд (Дилэйни, 87) — Бентеке

Уотфорд: Гомес — Каткарт, Предль, Кабул, Бритос — Янмат (Амрабат, 63), Клеверли (Саксес, 80), Бехрами (Дукуре, 46), Капу, Ньянг — Дини

Предупреждения: Клеверли, Предль



Сандерленд — Бернли 0:0

Сандерленд: Пикфорд — Джонс, Денайер, О'Ши, Овьедо — Гибсон (Ндонг, 74), Родуэлл, Ларссон (Хазри, 78) — Янузай, Дефо, Борини

Бернли: Хитон — Лоутон, Кин, Ми, Уорд — Бойд (Брэйди, 74), Бартон, Хендрик, Эрфилд — Барнс (Воукс, 65), Грей

Предупреждения: Гибсон, Борини, Джонс — Бартон



Эвертон — Халл Сити 4:0

Голы: Калверт-Левин, 9, Валенсия, 78, Лукаку, 90+1, 90+4

Эвертон: Роблес — Коулмэн, Ягелка, Уильямс, Бейнс — Шнайдерлин (Барри, 30) — Баркли, Дэвис (Валенсия, 77), Гуйе, Калверт-Левин (Мори, 56) — Лукаку

Халл Сити: Якупович — Элабделлауи, Раноккья, Магуайр, Дэвис (Гросицки, 64), Робертсон — Маркович (Аль-Мухаммади, 86), Хадлстоун, Н'Диайе, Клукас — Эрнандес (Диамонде, 82)

Предупреждения: Уильямс, Барри

Удаление: Хаддлстоун, 73